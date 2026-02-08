Британия запретит обслуживание перевозчиков СПГ из России в конце 2026 года

Великобритания введет запрет на оказание услуг для перевозчиков российского сжиженного природного газа в конце 2026 года. Об этом сообщил замминистра иностранных дел королевства Стивен Даути.

«Мера будет введена в этом году и вступит в силу в полном объеме в конце года»,— указано в ответе господина Даути на вопрос депутата Палаты общин Криса Лоу на сайте британского парламента.

Глава МИДа Великобритании Иветт Купер анонсировала запрет на обслуживание судов с российским СПГ в ноябре 2025 года. Ограничения коснутся в том числе страхования и судоходства, говорила министр. Британия прекратила импорт российского сжиженного природного газа в 2023 году. Кроме того, Лондон ввел санкции против 16 судов, перевозящих российский СПГ, а также против проекта «Арктик СПГ-2» и СПГ-терминала Beihai в Китае.