Independent: Великобритания ужесточит ограничения на экспорт российского СПГ

В 2026 году Великобритания планирует запретить доступ к использованию британских морских услуг для экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Ограничения также коснутся страхования и судоходства. Об этом сообщила газета The Independent.

О соответствующем решении британских властей сообщила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер перед выездом на встречу глав МИДов в Канаде, уточняет The Independent. Госпожа Купер отметила, что введение запрета реализуют в координации с другими европейскими странами.

МИД Великобритании убежден, пишет газета, что Россия неоднократно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, а сейчас «наращивает жестокие атаки на энергетические и тепловые сети, поскольку Путин пытается угнетать украинский народ».

«Это атака не только на безопасность Украины, но и угроза экономической безопасности, стабильности и росту Великобритании»,— утверждает госпожа Купер.

Глава МИД королевства также объявила, что Великобритания намерена выделить 13 млн на восстановление украинской энергетической инфраструктуры, а также на помощь пострадавшим при отключении электроэнергии во время зимы украинцам.

По данным The Independent, союзники Киева полагают, что наложенные экономические санкции помогут заставить Москву сесть за стол переговоров.