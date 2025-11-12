Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Independent: Великобритания ужесточит ограничения на экспорт российского СПГ

В 2026 году Великобритания планирует запретить доступ к использованию британских морских услуг для экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Ограничения также коснутся страхования и судоходства. Об этом сообщила газета The Independent.

О соответствующем решении британских властей сообщила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер перед выездом на встречу глав МИДов в Канаде, уточняет The Independent. Госпожа Купер отметила, что введение запрета реализуют в координации с другими европейскими странами.

МИД Великобритании убежден, пишет газета, что Россия неоднократно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, а сейчас «наращивает жестокие атаки на энергетические и тепловые сети, поскольку Путин пытается угнетать украинский народ».

«Это атака не только на безопасность Украины, но и угроза экономической безопасности, стабильности и росту Великобритании»,— утверждает госпожа Купер.

Глава МИД королевства также объявила, что Великобритания намерена выделить 13 млн на восстановление украинской энергетической инфраструктуры, а также на помощь пострадавшим при отключении электроэнергии во время зимы украинцам.

По данным The Independent, союзники Киева полагают, что наложенные экономические санкции помогут заставить Москву сесть за стол переговоров.

Новости компаний Все