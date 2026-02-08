В Екатеринбурге завершилась Неделя звезд хоккея

На «УГМК-Арене» в Екатеринбурге наградили победителей Матча звезд КХЛ. В финальном матче между сборными KHL U23 Stars и KHL RUS Stars первое место с разгромным счетом 9:2 взяла команда KHL RUS Stars, в состав которой вошли лучшие спортсмены клубов «Ак Барс», «Локомотив», «Нефтехимик», «Авангард», СКА, «Динамо» и других. Медали хоккеистам вручил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, подчеркнув, что «в выходные на льду им не было равных».

«Матч звезд КХЛ — это не просто игра, а шоу, где спорт сочетается с атмосферой праздника. На трибуны "УГМК-Арены" в Екатеринбурге за три дня пришли свыше 32 тыс. болельщиков. Было круто!»,— написал господин Жога в своем Telegram-канале.

Как сообщили в пресс-службе КХЛ, самым ценным игроком стал Данил Аймурзин, в связи с чем его наградили призом в 500 тыс. руб. Сама команда-победитель Фонбет Матча звезд КХЛ получила 8 млн руб.

Бронзовые медали взяли участники команды KHL Ural Stars, которые обыграли KHL World Stars со счетом 9:6. «В матче за третье место нападающие "Автомобилиста" Роман Горбунов и Максим Денежкин, выступавшие за сборную звезд Урала, отметились точными бросками в ворота команды мировых звезд КХЛ. Ответной шайбой за соперников отличился Даниэль Спронг. Во втором периоде ворота сборной KHL Ural Stars защищал наш голкипер Владимир Галкин. Он отразил 14 бросков в створ и помог своей команде одержать победу, завоевав вместе с ней бронзовые медали»,— сообщили в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Президент КХЛ Алексей Морозов отметил, что команды «показали отличную игру». «Новый формат Фонбет Матча звезд оправдал себя — сборная U23 Stars добавила азарта, опытные игроки из других команд поддержали этот настрой»,— добавил он.

Неделя звезд хоккея в Екатеринбурге началась 6 февраля с Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). На льду встретились сборные сильнейших хоккеистов Восточной и Западной конференций МХЛ. По данным официального Telegram-канала МХЛ, матч побил рекорд посещаемости турнира — на трибунах присутствовало 10 473 зрителя.

Василий Алексеев