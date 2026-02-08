Индия задержала три танкера за контрабанду нефти

Власти Индии сообщили о задержании в пределах исключительной экономической зоны трех нефтяных танкеров, которые с 2025 года находились под санкциями США за незаконную перевозку нефти. Как сообщает Times of India, задержанные танкеры были частью международной схемы контрабанды нефти с использованием перевалки грузов в открытом море.

В Береговой охране Индии сообщили, что задержанные суда часто меняли регистрационные данные. Контрабандой нефти из стран, где идут военные конфликты, и ее перевалкой в открытом море руководила «сеть кураторов», базирующихся в разных странах.

После задержания суда были сопровождены в порт Мумбай для дальнейших проверок и передачи дела правоохранительным органам. Сервис отслеживания судов TankerTrackers указывает, что задержанные танкеры называются Al Jafzia, Asphalt Star и Stellar Ruby. Они ходили под флагами Никарагуа, Мали и Ирана. В начале февраля Малайзия задержала два танкера, подозреваемых в незаконной перевозке нефти. Страна изъяла нефть на сумму более $129,9 млн.

Алена Миклашевская