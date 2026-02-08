Казанцы испортили хозяйский юбилей

В центральном матче недели регулярного первенства Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» принимал УНИКС. Для железнодорожников этот был юбилейный, 500-й матч в лиге. Но порадовать краснодарских болельщиков в знаменательный день подопечные Томислава Томовича не сумели. УНИКС победил со счетом 82:79 и продолжил погоню за идущим на первом месте ЦСКА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами УНИКС и «Локомотив-Кубань»

Фото: Единая Лига ВТБ Матч между командами УНИКС и «Локомотив-Кубань»

Фото: Единая Лига ВТБ

«Локомотив-Кубань» и УНИКС, так сложилось, в нынешнем регулярном первенстве довольно давно перестали быть прямыми конкурентами. Но это никак не значило, что к игре команды подойдут без должной самоотдачи. УНИКС ведь все еще гонится за лидирующим в первенстве ЦСКА (от армейцев казанцы отстают всего на одну победу), а «Локомотив-Кубань» стремится закончить регулярку на третьем месте (это даст более удобную сетку в play-off), за которое сражается с «Зенитом». Плюс это был 500-й матч краснодарцев в Единой лиге ВТБ. В такой день подопечным Томислава Томовича явно хотелось порадовать своих болельщиков.

Они и постарались сделать это. Уже потом Томович отметит, что гордится своей командой, сообщит, что, по его мнению, игроки «вышли на площадку с правильным настроем», упомянет о том, что «упорная работа вскоре обязательно начнет приносить результат». «Локомотив-Кубань» действительно смотрелся солидно.

Уже во второй четверти хозяева начали планомерно наращивать отрыв, который после броска Всеволода Ищенко стал двузначным — 31:21.

К слову, Ищенко вообще провел лучший матч в карьере, набрав 20 очков. А если бы хозяев еще и не поразила эпидемия промахов со штрафных (у «Локомотива-Кубани» за матч она не дотянула и до 70%, а по ходу игры показатель опускался и в район 30-процентной отметки), то еще до большого перерыва краснодарцы могли бы создать по-настоящему солидный отрыв.

Об этом говорил после матча и главный тренер УНИКСа Велимир Перасович. Он признался, что это вообще была худшая половина матча за все пять лет, что он тренирует казанскую команду. «Мы были ужасны на обеих сторонах площадки, и соперник мог опережать нас к большому перерыву на 20–25 очков, если бы играл чуть лучше»,— отметил Перасович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Матч между командами УНИКС и «Локомотив-Кубань» Фото: Единая Лига ВТБ Матч между командами УНИКС и «Локомотив-Кубань» Фото: Единая Лига ВТБ Следующая фотография 1 / 2 Матч между командами УНИКС и «Локомотив-Кубань» Фото: Единая Лига ВТБ Матч между командами УНИКС и «Локомотив-Кубань» Фото: Единая Лига ВТБ

Ну а так гости ушли на перерыв без критического отставания и уже после него сделали свой ход. Повел команду за собой Алексей Швед, вообще выдавший очень неплохой матч (на его счету 17 очков). Ну а подхватил начинание Джален Рейнолдс. В итоге матч дожил до концовки, в которой небольшое преимущество было у гостей — очередное удачное действие Шведа дало им перевес в шесть очков за минуту до сирены.

«Локомотив-Кубань» сократил отставание до трех очков, а на последних секундах Майк Мур бросал на овертайм. Но не попал. УНИКС таким образом победил со счетом 82:79 и продолжил погоню за ЦСКА. «Локомотив-Кубань» остался четвертым. От «Зенита» он отстает на одну победу, притом что краснодарцы провели на один матч больше.

Арнольд Кабанов