Сети просят разогреть котел

Регуляторы допускают поэтапный переход крупной промышленности с тарифа магистральных сетей на более высокие котловые тарифы в течение пяти лет. Также на повестке стоит возможная дифференциация потребителей внутри тарифа на передачу электроэнергии на высоком напряжении. По мнению аналитиков, перевод потребителей на оплату услуг на передачу электроэнергии по котловому тарифу будет ощущаться не так сильно, как рост цены генерации.

Переход крупных промышленных потребителей, присоединенных к магистральным сетям Единой национальной энергосистемы (ЕНЭС), к оплате услуг по передаче электроэнергии по более высокому котловому тарифу распределительных сетей может быть постепенным. Соответствующий вопрос обсуждался 6 февраля на заседании экспертного совета под руководством первого зампреда комитета Госдумы по энергетике Валерия Селезнева.

Согласно законопроекту о создании «Росэнергопроекта», (государственный оператор поддержки энергорынка), потребители, присоединенные к ЕНЭС, должны заключить договор на услуги на передачу электроэнергии с системообразующей территориальной сетевой организацией (СТСО). Как отметил начальник департамента по нормативно-правовой работе «Россетей» Александр Коротенко, в рассматриваемом сценарии все действующие потребители в течение пяти лет будут оплачивать тариф ЕНЭС и дельту по перекрестному субсидированию (доплата за снижение тарифов для населения) своего региона с постепенным увеличением ее доли. Спустя пять лет они будут оплачивать тариф на высоком уровне напряжения (ВН). Все новые потребители, которые присоединяются к магистральным сетям, сразу будут заключать договор с СТСО и переходить на региональный тариф ВН. Изначально рассматривалось перераспределение перекрестного субсидирования в сетях на потребителей ЕНЭС в течение не менее семи лет начиная с 2027 года (см. “Ъ” от 2 февраля).

По словам господина Коротенко, законопроект не предполагает установку запрета на технологическое присоединение к ЕНЭС. Если технически схема подразумевает, что присоединение более оптимально к магистральным сетям (с учетом текущих ограничений по классу напряжения 110 кВ и выше), то ее менять не будут, речь идет только о заключении договоров на передачу и тарифном уровне, пояснил он.

В Минэкономики считают преждевременным изменение порядка ценообразования для потребителей, уже подключенных к ЕНЭС. Целесообразность перевода таких потребителей на котловой тариф необходимо рассматривать с учетом оценки ценовых последствий, сообщил представитель министерства на заседании. При этом там поддерживают запрет на присоединение к ЕНЭС для новых потребителей. В Минэнерго, по словам директора департамента оперативного управления в ТЭК Елены Медведевой, допускают, что можно рассмотреть дифференциацию по потребителям на тарифе на ВН, например, по объему потребления, постоянству нагрузки.

Замначальника управления регулирования в электроэнергетике ФАС Сергей Гафаров отметил, что за время перехода существующих потребителей на котловой тариф стоимость услуг по передаче электроэнергии поменяется и, возможно, снизится в некоторых регионах, где отсутствуют регуляторные долги. Выделять отдельные категории потребителей или наращивать перекрестное субсидирование внутри уровней напряжения в ФАС считают нецелесообразным.

В «Сообществе потребителей энергии» против перевода промышленности на котловые тарифы с оплатой фактически не оказываемых услуг. Промышленные потребители, говорят в ассоциации, наиболее чувствительны к стоимости электроэнергии и дополнительный ее рост запускает поиск альтернативных источников энергоснабжения.

По словам директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима, правительство последовательно идет по пути внедрения концепции СТСО и тот факт, что технологическое присоединение к ЕНЭС позволяет некоторым потребителям оплачивать тариф в три-четыре раза меньше, не соответствует ей. Для новых потребителей это, по его словам, логичный шаг, потому что сегодня темпы перекрестного субсидирования уже не позволяют вписаться в региональные ограничения и учесть все расходы сетевых организаций, которые требуются для эффективного и надежного функционирования единой энергосистемы (ЕЭС).

«Что касается уже присоединенных потребителей — вопрос сложнее, но надо переводить дискуссию в русло экономических оценок»,— говорит господин Сасим. Согласно одному из прошлых исследований, доля потребителей, для которых электроэнергия занимает более 15% в себестоимости их продукции, составляет всего 1–2%. Кроме того, сетевая составляющая в конечной цене электроэнергии занимает около 40%, для потребителей на ВН она и того меньше. Поэтому основным драйвером роста расходов на электроэнергию выступает увеличение цены генерации. Попытка сдержать рост конечной цены за счет тарифа на передачу может привести к ощутимому снижению надежности в ЕЭС, подытоживает эксперт.

