Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Сборная Болгарии завоевала первую за 20 лет медаль зимних Олимпийских игр

Австрийский сноубордист Бенджамин Карл завоевал золото Олимпиады в параллельном гигантском слаломе. Он во второй раз стал победителем Игр — в 2022 году спортсмен взял медаль высшего достоинства в той же дисциплине.

Предыдущая фотография

Фото: Lindsey Wasson / AP

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Фото: Hannah McKay / Reuters

Следующая фотография
1 / 3

Фото: Lindsey Wasson / AP

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Фото: Hannah McKay / Reuters

В финале 40-летний австриец на 0,19 секунды опередил Ким Сан Кюма из Южной Кореи. Бронзовым призером стал болгарин Тарвел Замфиров. Он завоевал для своей страны первую с 2006 года медаль зимних Игр — тогда серебро в шорт-треке выиграла Евгения Раданова. В малом финале Замфиров обошел словенского сноубордиста Тима Мастнака.

Олимпийской чемпионкой у женщин стала чешка Зузана Мадерова, оказавшаяся быстрее австрийской спортсменки Сабин Пайер на 0,83 секунды. Третье место заняла итальянка Лючия Далмассо. Она обошла свою соотечественницу Элизу Каффонт.

Таисия Орлова

Новости компаний Все