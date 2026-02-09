«Чтобы разговор о госуправлении не замыкался внутри власти»

В ближайшие три дня на площадке РАНХиГС пройдет первый Международный конгресс госуправления — мероприятие, посвященное широкому обсуждению происходящих в этом секторе изменений и выстраиванию общего взгляда на его будущее. О том, почему время для такого разговора в публичном поле пришло именно сейчас, в интервью “Ъ” рассказывает ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

— Международный конгресс госуправления — первое такое мероприятие Президентской академии. До сих пор эта тематика в публичное поле не выводилась — скорее это внутренняя повестка (администрации президента, Аналитического центра при правительстве, вице-премьерского корпуса и т. д.). Что изменилось?

— Не секрет, что в настоящее время существует большой запрос на повышение эффективности работы государственных институтов. И конгресс — это попытка вынести обсуждение вопросов госуправления из кабинетов, вовлечь в дискуссию более широкий круг интересантов: экспертов, общественные институты, бизнес, профессиональные сообщества, молодежь.

Вдобавок за последние несколько лет появился большой массив эмпирических данных о состоянии системы госуправления, собранный академией. Эксперты отмечают много позитивных изменений: оптимизацию процессов и цифровизацию, открытую кадровую политику и растущую роль аттестации и кадровой оценки. Но, будем честными, картина не всегда радужная: относительная численность мужчин на госслужбе заметно снижается, средний возраст неуклонно увеличивается, текучесть кадров и заработная плата вызывают вопросы… Стало ясно, что хотя многие решения и инициативы дают результат, но пока не складываются в целостную позитивную картину. И это требует публичного обсуждения.

Я очень рад, что конгресс поддержан правительством и администрацией президента. Мы с коллегами регулярно видимся и работаем, но вот так, чтобы выйти за пределы региональных и отраслевых треков, чтобы собрать субъекты РФ, муниципалитеты, федеральные органы, законодательную власть, часть правоохранительной и судебной системы, а также бизнес-сообщество и экспертов и вместе обсудить, как сделать государство более эффективным,— это, пожалуй, случится впервые. Конгресс станет первым и важным шагом, мы собираемся не просто поговорить, а найти практические решения накопившихся проблем.

— Сам сектор госуправления сильно поменялся после 2020 года — вместе с командой Михаила Мишустина в него пришла цифра, совсем другая оперативность принятия решений и право на ошибку — власти много экспериментируют и все меньше этого боятся. Призван ли конгресс закрепить этот тренд, или речь пойдет о его консервативной корректировке?

— Академия провела исследование, результаты которого можно описать емкой фразой «Ренессанс культуры служения». Несмотря на проблемы, о которых я говорил выше, все больше молодых людей приходят на госслужбу за возможностью что-то изменить, сделать ее более ориентированной на человека, или, как сейчас принято говорить, человекоцентричной. Идут не просто за корочкой госслужащего, а за реальными делами. И да, это требует других подходов, бизнесовых, если хотите: умения быстро принимать решения, работать на результат, не бояться ответственности и технологий.

И мы рассчитываем, что конгресс станет местом не только закрепления этого тренда, но и формирования его более продвинутой версии, предполагающей динамичный и инновационный подход к управлению, а также будет играть роль своеобразной рабочей платформы, где можно обкатывать новые проекты, решения, инициативы.

Цифра и искусственный интеллект уже стали частью управленческой практики, а не временным режимом. Сегодня ИИ используют уже около трети органов исполнительной власти, но вопрос не в масштабе внедрения. Без стратегического понимания того, как именно технологии должны быть встроены в государственную и муниципальную службу, цифровизация рискует оставаться набором разрозненных решений.

— Госуправление в последние годы чаще упоминается в контексте экономики — роль его в ней сильно выросла. Но ведь это и политика тоже; чего ждать от конгресса в этом смысле? Будет ли, например, начат разговор об адаптации системы госуправления к новой внешне- и внутриполитической ситуации?

— Разумеется, такой разговор будет. На мой взгляд, это один из ключевых смыслов конгресса, и в программе этому вопросу посвящены отдельные тематические блоки, в том числе с участием наших партнеров по БРИКС.

Внешнее давление, изменение глобальной конфигурации, рост роли государства в экономике, демографические сдвиги, технологические изменения — все это уже формирует новую управленческую реальность. На фоне международной обстановки роль государственного управления особенно усилилась за последние годы. В этих условиях прежние механизмы координации, ответственности и обратной связи требуют переосмысления. На конгрессе мы как раз и выносим этот разговор в открытую профессиональную плоскость: как должна меняться система управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, чтобы оставаться устойчивой, эффективной и ориентированной на результат для страны и граждан.

— Кадровый дефицит в России не может не сказываться на госуправлении — и Президентская академия не может этого не видеть. Как меняется запрос к вам как вузу в этом ключе? Чего вы как образовательное учреждение ждете от конгресса, есть ли новые идеи, которые академия готова озвучить перед теми, кто и создает основной спрос на ваших выпускников?

— Запрос действительно меняется, и он стал значительно более сложным, чем просто «подготовка кадров». Кадровый дефицит в госуправлении — это не только количественная проблема, но и вопрос качества управленческого потенциала и устройства самой системы.

Мы видим, что ценностная вовлеченность госслужащих остается высокой. Более 90% госслужащих осознают социальную значимость своей деятельности, столько же считают, что действуют добросовестно и в интересах общества. И одновременно они же фиксируют системные ограничения: 36% указывают на перекладывание ответственности, четверть — на дефицит компетенций и несоответствие кадровых ресурсов объему и сложности задач. Это говорит о том, что потенциал и намерения отнюдь не всегда конвертируются в управленческий результат.

Отсюда и изменение запроса к академии. Сегодня от нас ожидают не отдельных образовательных курсов, а выстраивания целостных управленческих траекторий — от отбора и конкурсов до развития компетенций и подготовки к работе в условиях неопределенности. Для нас важно, чтобы диалог между образовательными учреждениями, готовящими госкадры, и органами власти стал еще более плодотворным. Академия готова предложить уже апробированные инновационные модели обучения и развития персонала, а также расширять сотрудничество с регионами в рамках реализации комплексных программ по подготовке управленческих кадров, где отбор, образование, развитие и цифровые инструменты работают согласованно. Это, по сути, разговор о будущем кадровой архитектуры государственной и муниципальной службы.

— Как бы там ни было, госуправление как публичная власть живет на деньги налогоплательщиков. Насколько на форуме будут представлены те, кто обеспечивает функционирование системы и в чьих интересах она работает?

— Для нас принципиально важно, чтобы разговор о госуправлении не замыкался внутри власти, поэтому в работе конгресса примут участие и те, кто является адресатом управленческих решений: общественные институты, профессиональные сообщества, бизнес, эксперты, образовательная среда, молодежь — то есть те группы, которые формируют ожидания к государству и ежедневно сталкиваются с результатами его работы.

Масштаб конгресса — более 2 тыс. участников и свыше 40 сессий — позволяет собрать разные точки зрения и вести профессиональный диалог о том, как сделать управление более понятным, измеримым и ориентированным на результат для людей. Если мы говорим о стратегии развития государственной и муниципальной службы, то, как я уже говорил, она должна формироваться в диалоге с теми, на кого она работает. Поэтому конгресс мы рассматриваем как постоянную площадку для такого разговора — с регулярной корректировкой приоритетов и показателей.

Интервью взял Олег Сапожков