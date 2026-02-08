Студента-первокурсника арестовали за оправдание теракта в Беслане

В Северодвинске арестовали 18-летнего первокурсника одного из местных техникумов по обвинению в публичном оправдании терроризма и демонстрации нацистской символики. Молодого человека заключили под стражу до 5 апреля, сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, во время учебных занятий студент открыто оправдывал террористический акт, совершенный в сентябре 2004 года в школе города Беслан.

Ранее юноша уже привлекался к административной ответственности за демонстрацию нацистской символики, однако, несмотря на наказание, он вновь разместил в интернете фото- и видеоматериалы с запрещенной символикой. В суде обвиняемый не возражал против удовлетворения ходатайства.