Из Дубая выдача есть

Исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева задержали в Дубае и передали России. В Следственном комитете сообщили, что стрелявший прибыл в Москву в конце декабря по заданию украинских спецслужб. По версии следствия, убить замначальника ГРУ пытался Любомир Корба, уроженец Тернопольской области Украины, ныне гражданин РФ. Замоскворецкий суд Москвы уже отправил его под арест.

Как выяснил “Ъ”, помимо Корбы установили еще двоих пособников. Одного из них — Виктора Васина задержали в Москве. Ему предъявили обвинение в посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном обороте оружия. Другая предполагаемая пособница, по данным ФСБ, выехала на Украину.

Как исполнителю покушения и его сообщникам удалось пересечь границу? Президент Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов пояснил, что в сжатые сроки найти и распознать подозреваемых в подобных случаях бывает непросто:

«Человека по камерам, по технике проводят по некому маршруту, которым он идет, определяют, что он улетел в ту или другую страну, а потом по официальным каналам делают запрос на экстрадицию. Есть государства, которые экстрадируют преступников по запросу РФ, есть те, которые долго думают и потом это делают, а есть, которые не никого не выдают. ОАЭ лояльно нам относятся, и преступников экстрадируют в РФ.

Это не первый случай, когда преступник успел пересечь границу. Можно вспомнить убийство Дарьи Дугиной: там тоже женщина вела долго наблюдение за ней, живя бок о бок в одном доме. Дело в том, что после покушения злоумышленники уже имеют маршрут отхода, то есть транспорт мобилизован. И они знают четко, куда они едут и каким образом. Поэтому пересечение границы происходит в ближайшие часы после покушения.

Пока это все тайна следствия, но я думаю, что замешанные в покушении маскировались: лица их были скрыты, и, чтобы определить их личности, нужно было время. При этом пришлось очень много вручную искать преступников, то есть долго вести их по некому маршруту. Потому что когда один из них входил, скажем, в общественный транспорт, у него лицо было закрыто, были видны только глаза».

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нападение носит террористический характер и направлено против переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине. В Кремле, в свою очередь, сообщили, что о состоянии генерала Алексеева регулярно докладывают президенту Владимиру Путину. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что расследованием занимаются специальные службы и сейчас главное, чтобы генерал выжил и восстановился. Он также отметил, что в условиях боевых действий высокопоставленные военные остаются в зоне повышенного риска.

По делу о покушении на Алексеева назначили более 15 судебных экспертиз. Вскоре фигурантам расследования могут предъявить новые обвинения, предположил председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Трапаидзе:

«В такой ситуации вменяют традиционные составы. Это прежде всего незаконный оборот огнестрельного оружия и, конечно же, покушение на убийство. Оба состава особо тяжкие, и в данном случае они возбуждены для затравки. Однозначно, по моему мнению, появится статья "терроризм".

Также речь пойдет о покушении на лицо, занимающее высокий государственный пост. Безусловно, об этом говорит то, как оперативно пытался скрыться один из фигурантов дела, и то, что подозреваемая в совершении этого преступления оказалась на территории сопредельного государства, находящегося в состоянии вооруженного конфликта с нами. Не исключено, что будет возбужден состав по 210-й статье "организация преступное сообщество", нити которого тянутся за рубеж.

Так что с учетом тяжести и резонансности преступления, на мой взгляд, будет подготовлен полный комплект для лиц, подозреваемых в его совершении. Наказания начинаются с очень больших сроков, вплоть до пожизненного заключения. Церемониться с ними, я уверен, не будут. Единственным, скажем так, смягчающим обстоятельства фактором станет то, с какой охотой они пойдут на раскрытие обстоятельств этого дела».

Замначальника ГРУ Владимира Алексеева пытались убить 6 февраля в Москве. Его подстерегли на лестничной клетке дома на Волоколамском шоссе. По данным СМИ, нападавший использовал пистолет Макарова с глушителем и тремя патронами. В результате атаки генерал-лейтенант был тяжело ранен и госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным ТАСС, после операции он пришел в сознание. Владимир Алексеев занимает должность замглавы начальника ГРУ с 2011 года. Он участвовал в военной операции в Сирии, а в 2017-м получил звание Героя России.

