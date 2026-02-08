Уровень воды в реке Херота в Сочи начал снижаться

Уровень воды в реке Херота в Адлерском районе Сочи начал спадать. Власти отменили режим опасного явления, однако неблагоприятная обстановка пока сохраняется, сообщила пресс-служба администрации города.

Фото: Официальный телеграм-канал администрации города Сочи

Вода не попала в жилые дома. Необходимости размещать граждан в пунктах временного пребывания не возникло. Мониторинг ситуации продолжается.

Ранее 8 февраля река Херота достигла критических отметок. Местные власти призвали жителей перегнать машины на возвышенности. Спасательные бригады обходили территории, которым угрожало затопление. Через громкоговорители население информировали о мерах безопасности и способах защиты имущества.

Наталья Решетняк