Курорт «Мамисон» принял 10 тысяч туристов в январе

Курорт «Мамисон» в Северной Осетии посетили 10 тыс. человек в январе 2026 года, а за весь 2025 год — 40 тыс. туристов. Эти данные озвучили во время визита в республику зампреда правительства РФ Александра Новака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы Северной Осетии Фото: Пресс-служба главы Северной Осетии

Строительство подъемников и горнолыжных трасс на «Мамисоне» ведут за счет федеральных средств. Уже ввели в эксплуатацию 19 км трасс, две канатные дороги и систему искусственного оснежения. Частный бизнес активно подключается: инвесторы строят гостиницы, рестораны и места размещения. К 2026 году номерной фонд вырастет до 2645 мест.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что власти аттестовали 180 гидов и экскурсоводов-переводчиков. Эта мера повышает качество услуг, защищает туристов от недобросовестных специалистов и легализует их работу. Ранее власти запустили курорт весной 2025 года, когда открыли 14 км трасс и две канатки.

Сезон 2025–2026 годов стартовал 31 декабря: за первый день курорт принял 1231 горнолыжника. Прогнозы оправдались — ожидали минимум 30 тыс. посетителей за зиму. Туристы приезжают из Владикавказа, Ставрополья, Краснодарского края, Москвы и даже Грузии с Казахстаном.

Региональные власти реализуют программу развития туризма. К 2030 году она повысит производительность труда на 23% к уровню 2024 года и увеличит добавленную стоимость по четырем направлениям на 179,5 млрд рублей. «Мамисон» уже создает 2500 рабочих мест и расширяет налогооблагаемую базу. К 2027–2028 годам турпоток вырастет до 250 тыс. человек в год за счет новых отелей.

Вице-премьер Андрей Новак и глава республики Сергей Меняйло обсудили прорывные проекты республики, включая агрокомплекс и логистику. Курорт усиливает роль Северного Кавказа в нацпроекте «Туризм и гостеприимство».

Станислав Маслаков