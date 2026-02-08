Ставропольский «Виктор» выбыл из Кубка России, уступив ЦСКА в четвертьфинале

Гандболисты ставропольского «Виктора» завершили выступления в Кубке России, проиграв московскому ЦСКА во втором матче четвертьфинальной пары со счетом 29:33. Москвичи взяли верх по сумме двух встреч и вышли в полуфинал, оставив «южных слонов» за бортом турнира.

Игра на паркете в Ставрополе собрала тысячи местных болельщиков, для которых «Виктор» остается флагманом краевого спорта. В первом тайме команды вели плотную борьбу «мяч в мяч»: хозяева контратаковали яростно, но к перерыву уступали 13:16 после серии точных бросков армейцев с дистанции. Во втором тайме ЦСКА усилил ротацию и глубину состава — быстрые проходы через центр и фланговые атаки позволили гостям создать задел в пять мячей на старте половины. Ставропольцы несколько раз сокращали отставание до двух голов, подгоняемые трибунами, но не смогли перехватить инициативу: финальный свисток зафиксировал 29:33 в пользу москвичей.

Правый полусредний «Виктора» Тимофей Масленников сразу после игры указал на ключевые промахи. «Мы что-то не забили в первом тайме, где-то соперники быстро прошли через нашу защиту. Из таких маленьких моментов сложился результат. В итоге в начале второго получили "минус пять" — и догонять уже было тяжеловато. В последнее время мы еще ни одного матча не сыграли в полном составе. Надеюсь, скоро все выздоровеют — и к плей-офф мы подойдем в полной боевой комплектации»,— заявил он.

Поражение несет особый подтекст для ставропольцев: год назад именно «Виктор» сенсационно увез Кубок России из Буденновска, переиграв в «Финале четырех» того же ЦСКА по пенальти 30:29 и «Чеховских медведей» 32:30. Тогда середняк Суперлиги сотворил чудо, но повтор повторить не удалось — конкуренция в элите выросла, а кадровые потери подкосили ротацию.

Клуб не останавливается: он лидирует в двух направлениях — чемпионате России и международной SEHA-Gazprom лиге. В краевой Суперлиге ставропольцы уверенно держатся в топ-4, регулярно громя середняков вроде СГАУ-Саратов (недавняя победа в 1/8 Кубка) и Астрахани. В SEHA на восточном дивизионе они недавно одолели чемпионов Беларуси «СКА-Минск» дома в Буденновске. Уже 12 февраля «Виктор» ждет выезд в Санкт-Петербург к действующему чемпиону страны «Зениту» — тест на прочность перед плей-офф, где полные состав и раздражение от кубкового вылета должны сыграть на руку подопечным тренеров.

Станислав Маслаков