Times: Лондон планирует продавать нефть с захваченных танкеров «теневого флота»

Министр обороны Великобритании Джон Хили рассматривает возможность продажи нефти с захваченных танкеров «теневого флота», связанных с Россией. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники в британском Минобороны. По их информации, полученные деньги планируется использовать для финансирования содержания задержанных судов.

Собеседники The Times пояснили, что длительное удержание танкера может обойтись «в миллионы фунтов стерлингов». Изъятие и продажа топлива позволит компенсировать эти затраты, рассчитывают в Минобороны.

Кроме того, в последние недели Королевский военно-морской флот разработал предложения по созданию командного центра на восточном побережье Британии, из которого будет дистанционно управляться флотилия беспилотных катеров. Они будут патрулировать Северное море, чтобы фиксировать прибытия и отбытия танкеров из российских портов, пишет газета.

«Сдерживание, пресечение и ослабление российского теневого флота является приоритетом для этого правительства»,— сказал изданию представитель военного ведомства Великобритании. По его словам, Лондон уже ввел санкции против более чем 500 «связанных с Россией нефтяных танкеров теневого флота» и 16 судов, перевозящих СПГ.

В январе посол России в Великобритании Андрей Келин заявлял, что намерения Лондона задерживать суда, находящиеся под санкциями, приведут к росту цен на сырье и товары, а также на страховку для судов.