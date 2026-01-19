Посол Келин: планы Лондона по захвату судов ограничат судоходство

Намерения Лондона задерживать суда, находящиеся под санкциями, приведут к серьезным последствиям для мировой торговли, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в разговоре с «Известиями».

Посол России в Великобритании Андрей Келин

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Результатом может стать рост цен на сырье и товары, а также на страховку для судов. Появятся корабли охраны. Кроме того, в условиях незаконных арестов судов разрастется рынок услуг по противодействию данной практике… Могут возникнуть закрытые для судоходства районы, попытки блокировать критически важные проливы и каналы»,— сказал дипломат.

Господин Келин сравнил инициативу Великобритании «возвратом в эпоху пирата Эдварда Тича по прозвищу Черная Борода». «Только здесь забывают, что Британия уже давно не ”владычица морей”, и безнаказанными ее действия не останутся»,— добавил он

На прошлой неделе правительство Великобритании заявило о завершении подготовки юридических оснований для захвата танкеров российского теневого флота с помощью вооруженных сил.