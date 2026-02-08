Судьи отклонили протест российской стороны на результаты скиатлона на Олимпиаде

Судьи не удовлетворили протест российской стороны на результат скиатлона на Олимпийских играх, где российский лыжник Савелий Коростелев стал четвертым. Француз Матис Делож остался вторым.

На одном из кругов французский лыжник срезал дистанцию, за что судьи выдали ему желтую карточку. После гонки российская сторона оспорила результат.

Победителем стал норвежец Йоханнес Клэбо. Бронзу взял норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет.

Таисия Орлова