В Ставрополе сгорел магазин аккумуляторов «Ампер»

Спасатели локализовали пожар в магазине аккумуляторных батарей «Ампер» в Ставрополе на площади 200 кв. м, предотвратив угрозу для соседних зданий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю в воскресенье.

Фото: ГУ МЧС по СК

Инцидент произошел 8 февраля днем на улице Доваторцев, 179, где отдельно стоящее торговое помещение специализируется на продаже автомобильных аккумуляторов и стройматериалов. Густой дым заволок микрорайон «Белый город» и улицу Доваторцев. Очевидцы сообщали о небольших взрывах и затруднении движения в районе.

К тушению привлекли 57 пожарных и 15 единиц техники, включая автоцистерны и автолестницы, что позволило взять огонь под контроль к 15:00.

Огонь перекинулся на магазин с загоревшегося рядом автомобиля — предположительно «Газели», припаркованной у фасада. Персонал и случайные покупатели эвакуировались самостоятельно до прибытия первых расчетов, поэтому ГУ МЧС по Ставропольскому краю не зафиксировало ни погибших, ни пострадавших. Сейчас следователи проверяют обстоятельства возгорания машины: изучают состояние электропроводки, наличие дополнительного оборудования и соблюдение норм парковки.

Станислав Маслаков