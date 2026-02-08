МЧС объявило штормовое предупреждение в Краснодарском крае на три дня

МЧС России по Краснодарскому краю выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий с 8 по 10 февраля 2026 года. По прогнозу синоптиков, регион накроют сильные осадки, гололедица и лавины в горной местности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

С 9 по 10 февраля в Краснодарском крае местами ожидаются очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Прогнозируется сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевые отложения и гололед. Видимость может ухудшиться до 500–1000 м, на дорогах образуется гололедица.

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» с 8 по 9 февраля ожидается комплекс неблагоприятных явлений: сильные дожди, ливни и местами грозы. На реках прогнозируется подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей малого объема. В предгорьях ожидается сильный мокрый снег с налипанием на провода и деревья.

В горах Краснодарского края выше 500 м над уровнем моря с 8 по 10 февраля сохраняется лавиноопасность. В горах Сочи лавиноопасными считаются участки выше 1000 м над уровнем моря.

МЧС рекомендует жителям соблюдать правила безопасности в связи с ухудшением погодных условий. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам 112, 01 или 101.

Наталья Решетняк