Россия готова к диалогу с Южной Кореей по использованию Севморпути

Москва готова к конструктивному диалогу с Сеулом по использованию Северного морского пути, заявил посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев. По его словам, планы по освоению СМП требуют тесного сотрудничества с Россией, в том числе по вопросам навигации и обеспечения безопасности мореплавания в Арктической зоне России.

«Начнется ли он (диалог.— “Ъ”), зависит от того, насколько реально желание Южной Кореи осваивать СМП»,— сказал господин Зиновьев «РИА Новости».

Северный морской путь — судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом и исторически сложившаяся национальная транспортная артерия России. Его протяженность составляет около 5,6 тыс. км.

В январе и. о. министра океанов и рыболовства Южной Кореи Ким Сон Бом заявил, что республика планирует пробный запуск контейнеровоза по СМП в сентябре. Для этого Сеул готовится к консультациям с Москвой в первой половине 2026 года. Министр подчеркнул, что сотрудничество Южной Кореи и России по вопросу СМП «крайне важно».