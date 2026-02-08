Американка Джонсон выиграла скоростной спуск на Олимпиаде, Плешкова — 22-я
Американская горнолыжница Бризи Джонсон завоевала золото Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо, выиграв соревнования по скоростному спуску. Она преодолела дистанцию за 1 минуту 36,1 секунды.
Второй стала немка Эмма Айхер, которой на прохождение трассы потребовалось на 0,04 секунды больше. Третье место заняла итальянка София Годжа (+0,59). Россиянка Юлия Плешкова завершила состязание на 22-й позиции с зазором от победителя 3,59 секунды.
Для 30-летней Джонсон, в третий раз отобравшейся на Игры, эта медаль стала первой на Олимпиадах. На ее счету два золота прошлогоднего чемпионата мира.
28-летняя Юлия Плешкова, являющаяся двукратной чемпионкой России, впервые выступала на Играх четыре года назад в Пекине. Тогда она стала 20-й в скоростном спуске.