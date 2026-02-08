NHK: правящий блок Японии премьера Такаити одерживает победу на выборах

Правящая коалиция Японии, включающая Либерально-демократическую партию (ЛДП) под руководством премьер-министра Санаэ Такаити и «Общество обновления Японии», может получить конституционное большинство в нижней палате парламента. По данным экзитпола NHK, правящий блок ожидает от 302 до 366 мандатов, из которых ЛДП получит 274–328, что обеспечит ей стабильное большинство впервые с 2021 года.

В серьезном проигрыше оказалась партия «Альянс центристских реформ», которая может сократить свое представительство с 172 до 37–91 места. Это означает потерю примерно половины депутатского корпуса. Другие партии, такие как «Партия инноваций Японии» и «Демократическая партия народа», могут получить от 18 до 38 мандатов. Также остается вопрос, преодолеют ли планку в 10 мест «Сансэйто» и «Команда Мираи». Окончательные результаты выборов ожидаются в ближайшие часы.

Квалифицированное большинство в две трети даст правящей коалиции возможность преодолевать вето верхней палаты и инициировать поправки в Конституцию, которые потребуют такого же одобрения и последующего референдума.