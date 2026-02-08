На Ставрополье после оттепели вернутся морозы до минус 14°

Синоптики Ставропольского Гидрометцентра предупреждают о резких погодных качелях в начале следующей недели. После краткой оттепели на выходных во вторник, 10 февраля, край накроют сильные морозы с ночными температурами до минус 14 градусов. Жители и аграрии уже готовятся к рискам на дорогах и в полях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Маслаков Фото: Станислав Маслаков

В понедельник, 9 февраля, погода еще подарит тепло. Ночью по краю температура воздуха составит от минус 3 до плюс 2 градусов, днем поднимется до плюс 4 градусов. Северо-западный ветер усилится порывами до 18 м/с, ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом, гололед, туман и налипание снега на деревьях и проводах. В Ставрополе ночью термометры покажут минус 1–плюс 3 градуса, город утонет в дожде со снегом, что сделает дороги скользкими.

Во вторник ситуация резко меняется. Холодный антициклон из Казахстана вытеснит теплый воздух, и ночью температура по краю упадет до минус 9–14 градусов, днем удержится на минус 7–9 градусах. Западный ветер ночью сменится восточным с порывами до 14 м/с, снегопады местами выйдут сильными, туман снизит видимость до 500 метров. К утру осадки ослабеют, но мороз закрепится.

Морозы продержатся в среду с ночным минимумом около минус 10 градусов и дневным около минус 5–7 градусов при слабых снегопадах. С четверга потеплеет: дневная температура приблизится к нулю, а к выходным достигнет плюс 3–8 градусов за счет притока атлантического воздуха. Синоптики связывают качели с чередой циклонов и антициклонов над Северным Кавказом.

Коммунальщики Ставрополья усиливают реагенты на трассах, где гололед после оттепели грозит авариями — за прошлую подобную волну произошло 127 ДТП. Аграрии опасаются за озимые: минус 14 градусов без снега глубиной 15 см повышает риск вымерзания пшеницы на 20–30% в открытых полях. Водители услышат предупреждения МЧС о снежных заносах на федеральных трассах вроде Р-217. Туристы в Кавминводах скорректируют планы — подъемники на Эльбрусе заработают при видимости свыше 1 км.

С четверга, 12 февраля, температуры вернутся в положительные значения. А к воскресенью, по данным синоптиков, воздух прогреется до 11 градусов тепла.

Станислав Маслаков