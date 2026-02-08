СКР: на месте покушения на генерала Алексеева нашли пистолет Макарова

Следственный комитет России рассказал о результатах расследования покушения на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Подробностями поделилась в Telegram-канале ведомства представитель СКР Светлана Петренко.

На месте происшествия в лифтовом холле на 24-м этаже был найден пистолет системы Макарова с установленным глушителем и тремя патронами. Именно из этого оружия неизвестный произвел по меньшей мере три выстрела в спину генерала, после чего скрылся. Владелец оружия сразу после покушения покинул страну, но был задержан в Объединенных Арабских Эмиратах и выдан российским правоохранительным органам.

Владимиру Алексееву 64 года. Он занимает должность первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ранее — Главное разведывательное управление, ГРУ). В 2017 году господин Алексеев был удостоен звания Героя России.

Исполнителем покушения признан Любомир Корба, родившийся в Тернопольской области, ныне гражданин России. По версии следствия, он прибыл в Москву в конце 2025 года по заданию украинских спецслужб для совершения теракта. В организации преступления также участвовали пособники — Виктор Васин, задержанный в Московской области, и Зинаида Серебрицкая, которая скрылась на территории Украины.