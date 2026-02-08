«Переговоры прошли успешно в том смысле, что не привели к авиаударам»

Первый раунд переговоров между США и Ираном, который прошел в минувшую пятницу в Омане, вызвал в международной прессе сдержанный оптимизм. Обозреватели рады тому, что консультации будут продолжаться, но подчеркивают, что стороны стоят на очень далеких позициях и ситуация может в любой момент привести к новой конфронтации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи (слева)

Фото: Iranian Foreign Ministry / WANA / Reuters Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи (слева)

Фото: Iranian Foreign Ministry / WANA / Reuters

Трамп возвращается к дипломатии в отношениях с Ираном, но этот путь непрост

Переговоры между США и Ираном по иранской ядерной программе, состоявшиеся в пятницу в Омане, прошли успешно в том смысле, что не привели ни к новому витку конфронтации, ни к авиаударам. Трамп также заявил журналистам, что переговоры начались «хорошо». Однако заявления президента вызвали путаницу. Иран уже заявлял, что никогда не будет создавать ядерное оружие — утверждение, которое западные правительства отвергают. А переговорщики Трампа заявили, что для Америки ключевым моментом является согласие Ирана на полный отказ от обогащения урана.

Трамп хочет переговоров с Ираном, хотя Тегеран твердо стоит на своем в вопросе обогащения урана

Встреча в пятницу стала первым раундом переговоров между двумя сторонами после того, как США и Израиль нанесли удар по Исламской Республике прошлым летом. По словам источника, знакомого с ходом переговоров, обе стороны договорились провести дальнейшие обсуждения после консультаций со своими столицами.

Переговоры проходили на фоне наращивания американской военной мощи на Ближнем Востоке и после того, как Трамп пригрозил нанести удар по Ирану, если тот применит смертоносную силу против протестующих или откажется подписать ядерное соглашение. В преддверии переговоров министр иностранных дел Ирана заявил, что его страна «вступает в дипломатию с открытыми глазами и твердой памятью о прошедшем годе».

Тем не менее обе стороны сохраняют резкую риторику: в четверг Трамп заявил, что верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи «следует очень обеспокоиться». А на следующий день после напряженных переговоров министр иностранных дел Ирана повторил, что Иран нанесет удар по региональным базам США, если Вашингтон выполнит свою угрозу нанести удар по Исламской Республике.

Американо-иранские переговоры могут сделать Израиль уязвимым перед нападением, считают эксперты

Представители Минобороны считают, что весь переговорный процесс между США и Ираном не несет ничего хорошего Израилю, поскольку он, скорее всего, не будет учитывать интересы безопасности Израиля. В настоящее время существует два варианта. Первый — соглашение о «безопасном убежище» — предотвратит нападение Израиля на Иран. Второй — «открытое» соглашение — позволил бы Израилю атаковать Иран, чтобы устранить угрозы и защитить интересы безопасности.

Последний вариант представляется более выгодным для Израиля, учитывая возможность срыва американо-иранских переговоров, что может привести к военным действиям США против Ирана. Армия обороны Израиля готова к такому варианту. Армия обороны Израиля также готовится к различным сценариям, по которым переговоры срываются и Иран использует своих сторонников для нанесения ущерба Израилю таким образом, что потребуется военный ответ. Содержание переговоров станет известно в ближайшие дни, и тогда можно будет понять, в какой мере военное присутствие США на Ближнем Востоке реально сдерживает иранский режим.

Иранско-американские переговоры в Маскате дали передышку, но не сделку

Переговоры в Маскате не провалились. Но и успешными их не назовешь. Они показали, что существует канал, который обе стороны готовы использовать, и что прямые контакты между высокопоставленными представителями возможны. Но канал — это не план. Отсутствие войны не означает заключение сделки. Период между встречей в Маскате и тем, что произойдет дальше,—- это окно, в котором вероятность просчета остается высокой и сдерживается лишь убеждением, что обе стороны правильно понимают сигналы друг друга.

Следующий раунд переговоров не приведет к соглашению. Но он может показать, закладывают ли обе стороны фундамент для противостояния или просто оттягивают момент, когда этот фундамент рухнет.

Подготовили Евгений Хвостик, Алена Миклашевская