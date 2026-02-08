«Переговоры прошли успешно в том смысле, что не привели к авиаударам»
В Омане стартовали переговоры Ирана и США: реакция мировых СМИ
Первый раунд переговоров между США и Ираном, который прошел в минувшую пятницу в Омане, вызвал в международной прессе сдержанный оптимизм. Обозреватели рады тому, что консультации будут продолжаться, но подчеркивают, что стороны стоят на очень далеких позициях и ситуация может в любой момент привести к новой конфронтации.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи (слева)
Фото: Iranian Foreign Ministry / WANA / Reuters
The New York Times (Нью-Йорк, США)
Трамп возвращается к дипломатии в отношениях с Ираном, но этот путь непрост
Переговоры между США и Ираном по иранской ядерной программе, состоявшиеся в пятницу в Омане, прошли успешно в том смысле, что не привели ни к новому витку конфронтации, ни к авиаударам. Трамп также заявил журналистам, что переговоры начались «хорошо». Однако заявления президента вызвали путаницу. Иран уже заявлял, что никогда не будет создавать ядерное оружие — утверждение, которое западные правительства отвергают. А переговорщики Трампа заявили, что для Америки ключевым моментом является согласие Ирана на полный отказ от обогащения урана.
CNN (Атланта, Джорджия)
Трамп хочет переговоров с Ираном, хотя Тегеран твердо стоит на своем в вопросе обогащения урана
Встреча в пятницу стала первым раундом переговоров между двумя сторонами после того, как США и Израиль нанесли удар по Исламской Республике прошлым летом. По словам источника, знакомого с ходом переговоров, обе стороны договорились провести дальнейшие обсуждения после консультаций со своими столицами.
Переговоры проходили на фоне наращивания американской военной мощи на Ближнем Востоке и после того, как Трамп пригрозил нанести удар по Ирану, если тот применит смертоносную силу против протестующих или откажется подписать ядерное соглашение. В преддверии переговоров министр иностранных дел Ирана заявил, что его страна «вступает в дипломатию с открытыми глазами и твердой памятью о прошедшем годе».
Тем не менее обе стороны сохраняют резкую риторику: в четверг Трамп заявил, что верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи «следует очень обеспокоиться». А на следующий день после напряженных переговоров министр иностранных дел Ирана повторил, что Иран нанесет удар по региональным базам США, если Вашингтон выполнит свою угрозу нанести удар по Исламской Республике.
The Jerusalem Post (Иерусалим, Израиль)
Американо-иранские переговоры могут сделать Израиль уязвимым перед нападением, считают эксперты
Представители Минобороны считают, что весь переговорный процесс между США и Ираном не несет ничего хорошего Израилю, поскольку он, скорее всего, не будет учитывать интересы безопасности Израиля. В настоящее время существует два варианта. Первый — соглашение о «безопасном убежище» — предотвратит нападение Израиля на Иран. Второй — «открытое» соглашение — позволил бы Израилю атаковать Иран, чтобы устранить угрозы и защитить интересы безопасности.
Последний вариант представляется более выгодным для Израиля, учитывая возможность срыва американо-иранских переговоров, что может привести к военным действиям США против Ирана. Армия обороны Израиля готова к такому варианту. Армия обороны Израиля также готовится к различным сценариям, по которым переговоры срываются и Иран использует своих сторонников для нанесения ущерба Израилю таким образом, что потребуется военный ответ. Содержание переговоров станет известно в ближайшие дни, и тогда можно будет понять, в какой мере военное присутствие США на Ближнем Востоке реально сдерживает иранский режим.
Al Jazeera (Доха, Катар)
Иранско-американские переговоры в Маскате дали передышку, но не сделку
Переговоры в Маскате не провалились. Но и успешными их не назовешь. Они показали, что существует канал, который обе стороны готовы использовать, и что прямые контакты между высокопоставленными представителями возможны. Но канал — это не план. Отсутствие войны не означает заключение сделки. Период между встречей в Маскате и тем, что произойдет дальше,—- это окно, в котором вероятность просчета остается высокой и сдерживается лишь убеждением, что обе стороны правильно понимают сигналы друг друга.
Следующий раунд переговоров не приведет к соглашению. Но он может показать, закладывают ли обе стороны фундамент для противостояния или просто оттягивают момент, когда этот фундамент рухнет.