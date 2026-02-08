Горнолыжница Вонн получила травму на Олимпиаде, ее эвакуировали на вертолете

41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн упала во время скоростного спуска на Олимпийских играх в Италии. Спортсменку эвакуировали на вертолете.

В конце января на одном из этапов Кубка мира американка повредила крестообразные связки. Тем не менее, чемпионка Игр в Ванкувере (2010) решила не отказываться от участия в своей пятой и, вероятно, последней Олимпиаде. В начале дистанции Вонн, стартовавшая под 13-м номером, зацепилась за флаг на трассе и упала и перевернулась несколько раз.

В 2019 году Линдси Вонн объявила о завершении карьеры из-за травмы, однако через пять лет вернулась в спорт. В декабре 2025 года американка выиграла соревнования по скоростному спуску в Санкт-Морице, став самой возрастной победительницей этапа Кубка мира в истории.

Помимо золота в скоростном спуске ванкуверских Игр, на счету Линдси Вонн две олимпийские бронзы. В ее активе также два золота чемпионатов мира и четыре победы в общем зачете Кубка мира.

Таисия Орлова