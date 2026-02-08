Шайхутдинов Рифат Габдулхакович

Родился 23 декабря 1963 года в городе Оха Сахалинской области. Окончил три курса Ейского высшего военного авиационного училища летчиков, был комиссован по состоянию здоровья. В 1986 году с отличием окончил Киевский государственный институт физической культуры. Кандидат экономических наук.

В 1990-х годах работал в Санкт-Петербурге директором лаборатории методологии гуманитарных исследований, заведовал отделением конфликтологии философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

С 1992 по1997 год — директор Центра экспертизы Минимущества РФ по Северо-Западному округу. Одновременно с 1993 года занимался бизнес-консультированием.

В 1997–1998 годах — председатель совета директоров Транспортной клиринговой палаты. С 1998 года — управляющий, затем гендиректор ГУП «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации» (ГАВС ГА) Министерства транспорта РФ (организация занималась продажей и организацией авиаперевозок). В 2003 году ГАВС было признано банкротом. В 2003 году работал директором по экономике ООО «Галис Терминал» (строительная компания).

В 2003–2011 годах — депутат Госдумы, член фракции ЛДПР. На выборах в Госдуму в 2011 году возглавлял предвыборный штаб партии «Правое дело» (в парламент партия не прошла). После входил в руководство партии «Гражданская платформа».

В 2016 и 2021 годах избирался депутатом Госдумы по Нефтекамскому одномандатному округу №6 (Башкирия) от «Гражданской платформы». В 2021-м вошел во фракцию ЛДПР. Первый зампред комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Имеет благодарность правительства РФ (2019). Автор книг «Охота на власть» (2006), «Политика позитивного класса» (2007), «Стратегия: права человека и гражданина» (2009), «Неопартизм» (2012).