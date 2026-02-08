Пять самолетов в Махачкалу ушли на запасные аэродромы из-за тумана

Пять самолетов, которые должны были приземлиться в Махачкале, ушли на запасные аэродромы из-за густого тумана. Об этом сообщила пресс-служба махачкалинского аэропорта.

На запасные аэродромы направлены рейсы:

«Победа» DP 502 Сургут — Махачкала: уход на запасной во Владикавказ

«Победа» DP 191 Москва (Внуково) — Махачкала: уход на запасной в Магас

«Аэрофлот» SU 1052 Москва (Шереметьево) — Махачкала: уход на запасной в Астрахань

«Победа» DP 6921 Москва (Шереметьево) — Махачкала: уход на запасной в Магас

«Уральские авиалинии» U6 1343 Москва (Домодедово) — Махачкала: уход на запасной в Грозный

В расписание некоторых рейсов внесли изменения. В аэропорту принесли извинения за неудобства.