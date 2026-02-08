Мэр Геленджика сообщил о работе ПВО

Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил о работе систем противовоздушной обороны в городе. Глава администрации призвал жителей и отдыхающих сохранять спокойствие.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Уважаемые жители и гости курорта, сохраняйте спокойствие. Громкие звуки вызваны работой средств ПВО. Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности близких»,— написал господин Богодистов в своем Telegram-канале.

Мэр предупредил о возможном включении сирен и дал соответствующие рекомендации. При сигналах тревоги необходимо зайти в здание — подвал, цокольный этаж или помещение без окон. Автомобиль не рекомендуется использовать как укрытие, поскольку он не обеспечивает необходимой защиты.

Глава курорта также напомнил, что съемка и публикация работы ПВО и спецслужб запрещена. Находиться в укрытии следует до официального сообщения об отмене угрозы.

Для связи с экстренными службами доступен телефон 112.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика. Власти соседнего Новороссийска также предупредили жителей города об угрозе атаки БПЛА.

Наталья Решетняк