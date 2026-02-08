Путин на следующей неделе встретится с главой фонда «Круг добра»

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет встречу с руководителем фонда «Круг добра». Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

О планах президента рассказали в программе «Москва. Кремль. Путин». Владимир Путин намерен обсудить работу фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, который возглавляет протоиерей Александр Ткаченко. Кроме того, как уточняется, президент продолжит работу с регионами и проведет много встреч.

Фонд «Круг добра» был создан указом президента для помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе орфанными, заболеваниями. Организация обеспечивает дополнительное финансирование дорогостоящей медицинской помощи, включая закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий, в том числе не зарегистрированных в России, а также средств реабилитации, не входящих в федеральные перечни.