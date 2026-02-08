Генерал-посол

В Сербии приступил к работе новый посол Украины Александр Литвиненко — на минувшей неделе он вручил верительные грамоты президенту страны Александру Вучичу. Новый посол имеет богатый послужной список в украинских структурах безопасности — ранее он возглавлял Службу внешней разведки Украины и Совет национальной безопасности и обороны. В своем первом интервью в Сербии Александр Литвиненко обозначил приоритеты на новом посту, дав понять, что Киев будет добиваться от Белграда военной помощи, экономических санкций против России и поддержки скорейшего вступления Украины в ЕС. По части военной помощи Киев, судя по всему, рассчитывает и на сербские боеприпасы, которые до сих пор активно поставлялись Украине. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Новый посол Украины в СербииАлександр Литвиненко

Фото: Национальный институт стратегических исследований Украины Новый посол Украины в СербииАлександр Литвиненко

Фото: Национальный институт стратегических исследований Украины

Назначение Александра Литвиненко новым украинским послом в Сербии было воспринято в Белграде как сенсация. До сих пор эту должность занимали в основном кадровые дипломаты.

Новый же посол имеет богатый послужной список в украинских структурах безопасности и звание генерал-майора.

53-летний Александр Литвиненко занимал с 2014 по 2019 год пост заместителя секретаря СНБО, затем два года был директором Национального института стратегических исследований, потом в течение трех лет возглавлял Службу внешней разведки Украины, а в 2024–2025 годах был секретарем СНБО.

Впечатляюще выглядит и перечень учебных заведений, который окончил новый украинский посол в Сербии. В 1994 году он получил диплом Института криптографии, связи и информатики Академии ФСБ РФ, в 2009-м окончил юрфак Национального университета имени Тараса Шевченко в Киеве, а в 2013 году — Королевский колледж в Лондоне по специальности «Безопасность и оборона».

Приоритеты на новом посту Александр Литвиненко обозначил в своем первом же интервью в новой должности, которое он дал в конце минувшей недели сербскому телеканалу Euronews.

Новый посол объявил, что Украине нужна военная помощь, экономические санкции против России и скорейшее вступление в ЕС.

«Спасибо американцам и ЕС за поддержку, но нам нужны дополнительные инструменты — военные средства и экономические санкции, чтобы предотвратить новую агрессию»,— предупредил Александр Литвиненко.

Заявление нового украинского посла в некоторой мере объясняет возможные мотивы его назначения на работу в Белград. С начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года Киев получил из Сербии через посредников вооружений на €800 млн. Эту информацию изданию Financial Times подтвердил еще полтора года назад президент Сербии Александр Вучич. А в конце прошлого года глава Сербии выразил готовность продавать боеприпасы ЕС, даже если они потом попадут на Украину.

В интервью немецкому изданию Cicer на прямой вопрос, смогут ли сербские боеприпасы быть переданы Украине, Александр Вучич ответил: «Покупатель может делать с ними все, что захочет».

А незадолго до того интервью сербского президента глава МИД Сербии Марко Джурич поведал, что «в общей помощи Юго-Восточной Европы народу Украины доля Сербии составляет 93%».

Таким образом, сербский президент, по сути, дезавуировал свое же обещание приостановить продажу боеприпасов за рубеж, сделанное в июне прошлого года после того, как Служба внешней разведки РФ обвинила Белград в поставках обходными путями оружия Киеву. А после принятия верительных грамот у нового украинского посла Александр Вучич написал в соцсетях: «У Сербии и Украины есть возможности для развития многостороннего экономического сотрудничества в областях, которые представляют взаимный интерес».