Аэропорт Геленджика приостановил работу

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Фото: Саркис Айвазян

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— написал он в Telegram-канале агентства.

Власти соседнего Новороссийска в это же время предупредили жителей города об угрозе атаки БПЛА. Глава города Андрей Кравченко напомнил, что при срабатывании сирены необходимо пройти в укрытия.

Наталья Решетняк