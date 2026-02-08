Глава СКР заинтересовался делом о смерти южноуральца из-за неверного диагноза

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи жителю Миасса. 47-летний горожанин скончался в больнице, сообщается в Telegram-канале Информационного центра СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Уголовное дело возбудили сотрудники челябинского регионального отделения СКР по информации, появившейся в интернете. С февраля прошлого года житель Миасса обращался в больницы из-за болей в ноге и появившейся хромоты. «В ходе осмотра врачи ошибочно установили ему диагноз и назначили неверное лечение. Спустя несколько месяцев в связи с ухудшением самочувствия местный житель вновь обратился в больницу, но, несмотря на госпитализацию, он скончался»,— сообщает ведомство.

По данным миасских СМИ, у горожанина было онкологическое заболевание, а лечили его от варикоза.

Доклад Александру Бастрыкину о ходе расследования дела должен представить исполняющий обязанности руководителя регионального управления СКР Константин Правосудов. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.