Глава МИД Ирана пригрозил ответной атакой в случае нападения США

Иран ударит по американским базам в регионе Персидского залива в случае атаки со стороны США. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Аббас Аракчи отметил, что у Ирана нет возможности атаковать территорию США напрямую. «Мы атакуем американские базы на территории этих стран, где находятся американцы»,— заявил он в интервью телеканалу AL Jazeera.

В конце января президент США Дональд Трамп заявил, что к берегам Ирана движется крупная армада кораблей. Он сообщил, что установил для Ирана крайний срок для заключения ядерной сделки, однако не назвал дату публично.

6 февраля в Омане начались переговоры делегаций США и Ирана по ядерной сделке. Сегодня Дональд Трамп заявил, что Иран «очень хочет» заключить соглашение по ядерной программе, однако США не торопятся в этом вопросе. По словам президента, американские корабли прибудут в Иран в скором времени.