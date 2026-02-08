Российскую вакцину от ротавируса разрешили для профилактики вводить взрослым

Российскую вакцину от ротавирусной инфекции «Гам-VLP-рота» теперь можно применять не только для детей, но и для взрослых и подростков. Об этом сообщила ТАСС доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии наук Татьяна Гребенникова.

По словам госпожи Гребенниковой, препарат допускает однократное применение у взрослых, что особенно актуально в условиях роста заболеваемости ротавирусом среди этой возрастной группы. При этом детям установлена иная дозировка — с более высокой антигенной нагрузкой, оптимальной для маленьких пациентов.

«У нас делали многоступенчатые испытания: сначала на взрослых, потом на детях от пяти месяцев до шести лет, и вот теперь уже закончили на целевой группе, на маленьких детках»,— сказала госпожа Гребенникова.

Ранее научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о полном завершении всех этапов клинических испытаний вакцины 5 февраля. Сейчас препарат проходит процедуру государственной регистрации в Министерстве здравоохранения РФ.

Ротавирусная инфекция распространена во всех возрастных группах и является частой причиной тяжелых гастроэнтеритов с диареей и рвотой, особенно у маленьких детей. Разработка и регистрация отечественной вакцины нацелена на расширение возможностей специфической профилактики этого заболевания.