На Ставрополье 57 ученых получили премии за инновации

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров учредил в 2015 году ежегодную премию для молодых ученых, чтобы удержать таланты в регионе и стимулировать прорывные исследования. За девять лет обладателями награды стали 57 исследователей, авторы десятков проектов в агропроме, оптике и других отраслях, сообщает пресс-служба губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Владимир Владимиров видит в премии инструмент мотивации: ученые получают денежные выплаты и признание, что помогает им развивать работы на благо края.

Ольга Севостьянова из Ставропольского государственного аграрного университета получила премию за кормовые добавки в птицеводстве. Ее разработки раскрывают генетический потенциал птицы: добавки управляют метаболизмом через питательные вещества, повышают продуктивность на 15–20% и снижают затраты фермеров. В 2023 году СтГАУ сразу девять ученых отмечены аналогичной «Премией 2020» — Дарья Балыкова, Владимир Авакян и другие работают над клонированием растений и генетикой овец, что напрямую усиливает АПК Ставрополья с его 2,5 млн га пашни.

Виталий Тарала, доцент Северо-Кавказского федерального университета, возглавил команду лауреатов 2024 года. Они создают оптическую керамику на основе гранатовых минералов — материал заменяет импорт для лазерных установок и сенсоров. Исследования уже дали экспериментальные образцы люминесцентной керамики YAG: она превосходит порошковые люминофоры по теплофизике, увеличивает мощность прожекторов и фар для локомотивов, авиации и добычи. Команда третий год совершенствует синтез, привлекая гранты РНФ и частные инвестиции свыше 35 млн руб. на энергетику и фотонику.

В 2026 году из 13 претендентов на премию по итогам прошлого года выберут пятерых. Губернатор подчеркнул практическую ценность проектов — от кормов до оптики, — которые снижают импортозависимость и поддерживают экономику края.

Станислав Маслаков