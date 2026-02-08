В китайском Харбине прошел парад пингвинов

В городе Харбин на северо-востоке Китая прошел парад пингвинов. Выступление было частью программы ежегодного фестиваля тематического парка Harbin Polarland, передает ECNS.

Пингвины в сопровождении сотрудников парка прошлись по специальному маршруту. У некоторых птиц на шее были галстуки или «бабочки», другие несли за плечами рюкзаки. На территории проведения фестиваля также установлены крупные тематические ледяные скульптуры, включая замки и дворцы.

Harbin Polarland стартовал 5 января и продлится до середины февраля. Парк также проводит шоу с участием других животных — моржей, дельфинов, белых китов и скатов.