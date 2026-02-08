Бастрыкин проконтролирует дело об отъеме жилья у пенсионерки на Кубани

Жители Краснодарского края обратились в социальных сетях к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в деле об отъеме жилья у одинокой пенсионерки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале информационного центра ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам граждан, злоумышленники обманным путем завладели домом женщины. Обращения в полицию не дали результата.

Следственные органы СК России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса России (мошенничество).

Александр Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Александру Маслову подготовить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.

Наталья Решетняк