В Сочи включили сирены из-за подъема уровня воды в реке Херота
В Адлерском районе Сочи включили сирены из-за критического подъема уровня воды в реке Херота. Об этом проинформировал мэр города Андрей Прошунин.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК
«Река не вышла из берегов, однако мы продолжаем мониторинг. Спасатели и аварийные службы работают на месте»,— отметил глава города.
Дождь в Сочи не прекращается. Мэр призвал жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности. В случае экстренной ситуации следует обращаться по номеру 112.
Спасательные и аварийные службы находятся на месте.