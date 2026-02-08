Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Сочи включили сирены из-за подъема уровня воды в реке Херота

В Адлерском районе Сочи включили сирены из-за критического подъема уровня воды в реке Херота. Об этом проинформировал мэр города Андрей Прошунин.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

«Река не вышла из берегов, однако мы продолжаем мониторинг. Спасатели и аварийные службы работают на месте»,— отметил глава города.

Дождь в Сочи не прекращается. Мэр призвал жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности. В случае экстренной ситуации следует обращаться по номеру 112.

Спасательные и аварийные службы находятся на месте.

