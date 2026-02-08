Ульяновский сенатор предложил запустить авиасообщение между Ульяновском и Пекином

Член Совета Федерации от Ульяновской области Айрат Гибатдинов предложил установить прямое авиасообщение между Ульяновском и Пекином. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что «рейс Ульяновск — Пекин необходим для развития “Красного маршрута” России и Китая».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Обратился в Минтранс России с предложением запустить прямое авиасообщение между Ульяновском и Пекином. Сейчас дорога с пересадками занимает до 14 часов и серьезно сдерживает развитие туризма, деловых и культурных связей», — заявил сенатор. Он отмечает, что во время своего визита в Китай он подробно обсуждал с секретарем комитета КПК города Цзиань и депутатом Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа КНР) вопросы развития дальнейшего сотрудничества, и «представители китайской стороны уверены, что в ближайшие годы ульяновский Ленинский мемориал станет точкой притяжения для международных гуманитарных и экономических проектов между нашими странами», и «для этого необходимо расширять прямое авиасообщение».

Господин Гибатдинов сообщил, что направил письмо министру транспорта России Андрею Никитину с просьбой сообщить позицию Минтранса РФ по возможности расширения рейсов прямого авиасообщения между Россией и Китаем, в частности о возможности запуска прямого регулярного авиасообщения между Ульяновском и Пекином.

Он также попросил министра рассмотреть целесообразность запуска прямых рейсов из каждого федерального округа России в Китай для увеличения турпотока и расширения деловых и культурных связей.

Еще в 2019 году предыдущий губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявлял о необходимости открытия прямых авиарейсов из Ульяновска в Китай и даже обещал, что такое авиасообщение будет начато со второй половины 2019 года. Однако эксперты высказывали сомнение в возможности таких авиарейсов, отмечая, что перевозчикам это не выгодно, и они стараются организовывать такие авиарейсы только из самых крупных городов России.

Сергей Титов, Ульяновск