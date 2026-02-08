Ставропольцы заключили свыше 4,6 тысяч соцконтрактов в 2025 году

Жители Ставропольского края в 2025 году заключили более 4,6 тыс. социальных контрактов, получив государственную помощь на общую сумму свыше 1,1 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения края, которая под руководством Елены Мамонтовой курирует эту программу. Люди в трудной жизненной ситуации использовали выплаты на открытие бизнеса, развитие личного подсобного хозяйства (ЛПХ), поиск работы и преодоление финансовых трудностей.

Программа пользуется огромным спросом: за 9 месяцев 2025 года 3950 жителей стабилизировали положение, а к концу года число контрактов превысило план в 4533 штуки. На развитие бизнеса ушло львиную долю — более 560 контрактов в Ставрополе на 212,5 млн рублей, еще 2137 человек по краю стали предпринимателями и самозанятыми. Сельчане направили 469 средств на ЛПХ: закупали корма, скот, оборудование, увеличивали поголовье. 539 семей преодолели кризисы, получив по 8,6 млн руб., а 160 человек — на поиск работы по 8,1 млн.

В Благодарненском округе заключили 95 контрактов, жители чаще тратили их на ЛПХ и бизнес. Ставрополь выделил 796 семьям 210 млн руб., из них 550 — на открытие дела, что отметил глава города Иван Ульянченко. В Ставрополе к августу освоили 90% лимита — 660 контрактов на 175 млн, с акцентом на самозанятость (457 на 158 млн). За 10 месяцев 3200 человек обратились за поддержкой. Программа охватила каждый населенный пункт края: открылись фермы, цеха по мебели, одежде, косметические кабинеты, тренажерные залы.

Малоимущие семьи с доходом ниже прожиточного минимума (15 960 руб. в 2025 году) получали помощь по закону "О государственной социальной помощи". С февраля не учитывали единое пособие, что расширило круг получателей. В 2024 году заключили 3920 контрактов на 822,3 млн руб., а в 2025-м объем вырос по поручению губернатора. С 1 января 2026 года порог подняли до 17 045 руб., чтобы охватить больше нуждающихся.

