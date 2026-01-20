Двое катавшихся на «ватрушках» детей провалились под лед в Брянске

Спасатели, водолазы и следователи ищут двух детей, которые утонули в реке Десна в Брянске. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Информация о происшествии поступила в 13:34 мск. Очевидец рассказал, что дети катались на «ватрушках» с крутого берега реки, выезжая на лед, и выскочили на полынью.

В Брянской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Ведомство во время проверки оценит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, семейном благополучии и иного законодательства.

По данным Telegram-канала SHOT, провалившимся под лед детям около 10-12 лет. На месте происшествия нашли телефон одного из них и две надувные «ватрушки».