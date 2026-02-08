The Atlantic: перед свержением Асад отстранился ото всех и был «одержим видеоиграми»

Бывший президент Сирии Башар Асад в последние годы перед крахом своего режима оказался «отстранен и одержим видеоиграми», пишет журнал The Atlantic со ссылкой на офицеров президентского дворца в Дамаске.

По данным издания, ни одна из стран региона не была заинтересована в падении власти господина Асада, и несколько государств предлагали ему политическую и иную поддержку. Однако сирийский лидер не воспользовался этими возможностями. Даже в последние дни, утверждает журнал, министры иностранных дел звонили ему с предложениями сделок, но Башар Асад не отвечал. The Atlantic допускает, что он был «разгневан» самой идеей утраты власти.

Бегство Башара Асада многие сирийцы восприняли как предательство и возложили на него личную ответственность за произошедшее. «До сих пор можно найти людей, которые верят в Муаммара Каддафи, которые верят в Саддама Хусейна,— сказал сирийский журналист Ибрагим Хамиди.— Сейчас никто не верит в Башара Асада, даже его брат».

В декабре 2024 года режим Башара Асада был свергнут. Власть перешла к вооруженной оппозиции, а в переходный период страной руководит Ахмед аль-Шараа. Россия предоставила убежище Башару Асаду и членам его семьи. По информации немецкого издания Zeit, господин Асад сейчас живет вместе с семьей в «Москва-Сити» и проводит часы за видеоиграми.