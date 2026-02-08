Экс-гендиректор Фонда капремонта Ставрополья Евгений Бражников не оспорил приговор
Бывший глава Фонда капремонта Ставрополья окончательно лишился шансов смягчить наказание за хищение средств, предназначенных для оплаты работ субподрядчику. Кассационная инстанция подтвердила выводы следствия о том, что схема действовала несколько лет и была завязана на контрактах по ремонту многоквартирных домов в крае, следует из картотеки системы ГАС «Правосудие».
Фото: Telegram-канал Фонда капремонта Ставропольского края
По данным правоохранительных органов, в 2018 году краевой Фонд капитального ремонта заключил договоры с ООО «СК Феникс» на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Ессентуках, Невинномысске и Светлограде. Фактическим исполнителем работ стало субподрядное ООО «СВД-ЛТД», которое выполнило ремонт почти на 7 млн руб., однако полную оплату так и не получило. По версии следствия, тогдашний гендиректор Фонда Евгений Бражников и заместитель руководителя «СК Феникс» Алексей Комов с мая 2018 года по июнь 2023 года последовательно выводили часть средств, предназначенных субподрядчику, и присвоили более 3,9 млн руб.
Чтобы не рассчитываться с исполнителем работ, фигуранты объяснили руководству субподрядной компании, что «СК Феникс» якобы находится в предбанкротном состоянии и не может погасить задолженность по контрактам. Одновременно, по данным спецслужб, Евгений Бражников лично гарантировал директору «СВД-ЛТД» выплату 5,5 млн руб. «из собственного кошелька», убеждая, что оставшуюся сумму ему никто не компенсирует. В результате субподрядчик получил около 5,5–5,6 млн руб. вместо положенных по договору 6,9–7 млн руб., а разницу в размере свыше 1,3–1,5 млн руб. участники схемы распределили в свою пользу.
В июне 2024 года правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, а Октябрьский районный суд Ставрополя в мае 2025 года признал Евгения Бражникова и Алексея Комова виновными в причинении ущерба на сумму свыше 3,9 млн руб. Суд назначил обоим по три года лишения свободы в колонии общего режима, одновременно арестовав имущество экс-главы Фонда и запретив распоряжаться им. В апелляции Евгению Бражникову удалось незначительно смягчить срок — до 2 лет 11 месяцев, однако принципиальные выводы суда о виновности и размере ущерба остались без изменений. Он попытался оспорить приговор и в кассационной инстанции. Жалоба поступила в Пятый кассационный суд общей юрисдикции 24 ноября 2025 года, однако судьи не нашли оснований для пересмотра дела и оставили в силе решения районного и краевого судов. Сейчас фигуранты отбывают наказание в колониях общего режима.
Евгений Бражников возглавлял Фонд капремонта с 2013 года. Ранее он был бизнесменом и одним из ключевых функционеров ставропольского крайкома КПРФ, был отмечен региональными наградами.