В Краснодарском крае введен режим беспилотной опасности

Беспилотную опасность объявили на территории Краснодарского края из-за угрозы падения беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее сообщение появилось в официальном приложении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Гражданам рекомендовали соблюдать меры безопасности. Тем, кто находится в зданиях, следует отойти от окон и укрыться в помещениях без остекления — коридорах или кладовых. Людям на улице нужно зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

«Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности», — говорится в сообщении МЧС.

При обнаружении упавшего беспилотника жителям региона рекомендуют обращаться по номеру экстренных служб 112.

По данным Минобороны РФ, ночью над Черным морем сбили шесть украинских беспилотников. В Новороссийске включали сирену в связи с угрозой БПЛА.

Наталья Решетняк