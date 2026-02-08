Умер солист и сооснователь 3 Doors Down Брэд Арнольд

Сооснователь и вокалист американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался на 48-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в соцсети X.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине Брэда Арнольда, основателя, вокалиста и автора песен группы 3 Doors Down, в субботу, 7 февраля, в возрасте 47 лет»,— указано в публикации.

Музыкант умер во сне, в окружении семьи, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Как уточняет Variety, в мае 2025 года Брэд Арнольд сообщил, что у него диагностировали рак почки четвертой стадии.

Брэд Арнольд родился 27 сентября 1978 года в Эскатаупе, штат Миссисипи. Группу 3 Doors Down он основал в 1996 году вместе с гитаристом Мэттом Робертсом и басистом Тоддом Харреллом. Изначально Арнольд совмещал вокал и игру на ударных.

Широкую известность коллективу принесла песня Kryptonite, написанная Арнольдом еще в школьные годы и выпущенная в 2000 году в качестве дебютного сингла. Трек занял третье место в чарте Billboard Hot 100 и вошел в дебютный альбом The Better Life, разошедшийся тиражом около 7 млн копий. Треки Kryptonite и When I'm Gone были номинированы на премию «Грэмми».

С альбома Away from the Sun (2002) Брэд Арнольд стал исключительно вокалистом и до конца жизни оставался фронтменом группы. Всего группа записала шесть студийных альбомов. Последний, Us and the Night, вышел в 2016 году. В 2020 году Арнольд выпустил сингл под названием Wicked Man как сольный исполнитель.