В Челябинске службу городских кладбищ уличили в незаконной трате бюджетных денег

Прокуратура Челябинской области направила в арбитражный суд региона иск к муниципальному казенному учреждению «Служба городских кладбищ» Челябинска и индивидуальному предпринимателю с требованием вернуть в городской бюджет почти 4 млн руб. Эти средства бизнесмен получил по незаконным контрактам на оказание гарантированного перечня услуг по погребению, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура установила, что МКУ «Служба городских кладбищ» вместо самостоятельного исполнения услуг по погребению за счет бюджетных средств на протяжении нескольких лет заключало муниципальные контракты с индивидуальным предпринимателем. Это свидетельствует о грубом нарушении законодательства о погребении и похоронном деле, ведет к нецелевому расходованию средств и ущемляет права граждан. Всего в 2023-2025 годах служба заключила три контракта, по которым заплатила бизнесмену 3,9 млн руб.

Надзорное ведомство в суде требует признать контракты недействительными и применить последствия недействительности сделки в виде возврата бюджетных денег. Суд по ходатайству истца принял обеспечительные меры и арестовал деньги индивидуального предпринимателя.