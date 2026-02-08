«Такой подход помогает не пропустить осложнения»

Министерство здравоохранения России утвердило стандарт медпомощи взрослым при гриппе. Средняя продолжительность лечения составит девять дней. В перечне для диагностики заболевания указана возможность консультаций у семи врачей: акушера-гинеколога, гематолога, инфекциониста, кардиолога, невролога, пульмонолога и терапевта. Кроме того, в список анализов вошли 27 лабораторных метода исследования. Заведующий поликлиникой «РЖД-Медицина» в Краснодаре Константин Занько считает, что получить больничный сложнее не станет, а эффективность выявления и лечения заболевания увеличится.

Константин Занько

Фото: предоставлено автором

«Утверждение стандарта медицинской помощи взрослым при гриппе — это, прежде всего, шаг к систематизации подходов к диагностике и ведению пациентов, а не признак некой чрезвычайной ситуации. Подобные документы формируются на основе накопленного клинического опыта и направлены на то, чтобы врачам разных уровней было проще ориентироваться в объеме обследований и наблюдения за пациентом, особенно при риске осложнений.

Грипп — это не “обычная простуда”, а вирусное заболевание, которое может давать серьезные последствия для сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем.

За последние годы мы наблюдаем, что течение гриппа у ряда пациентов стало более вариабельным: меняются штаммы вируса, возрастает роль сопутствующих хронических заболеваний, увеличивается доля пациентов с факторами риска. В этом контексте появление стандарта — логичный ответ на необходимость раннего выявления осложнений и унификации медицинской помощи.

Важно понимать, что перечень специалистов и лабораторных исследований, указанных в стандарте, не означает обязательное прохождение всех пунктов каждым пациентом. Это, скорее, расширенный “инструментарий” для врача, который позволяет при необходимости привлекать профильных специалистов и назначать дополнительные исследования при осложненном течении болезни. Например, консультация кардиолога может потребоваться при жалобах на боли в груди или нарушениях сердечного ритма, невролога — при выраженной головной боли или неврологических симптомах, пульмонолога — при подозрении на поражение легких. Такой подход помогает не пропустить осложнения, которые при гриппе могут развиваться достаточно быстро.

Говорить о том, что получение больничного листа станет сложнее или значительно увеличится его длительность, не совсем корректно. При неосложненном течении гриппа пациент по-прежнему наблюдается у терапевта, и решение о временной нетрудоспособности принимается исходя из клинической картины. Средняя продолжительность лечения в девять дней отражает усредненную статистику по восстановлению организма после вирусной нагрузки и не означает, что каждый пациент будет находиться на больничном именно этот срок.

В Краснодарском крае, как и в целом по стране, заболеваемость гриппом имеет выраженную сезонность. Периоды подъема приходятся на зимние месяцы, когда одновременно циркулируют и другие респираторные вирусы.

Одной из сложностей остается то, что пациенты нередко переносят заболевание “на ногах”, не обращаются к врачу при первых симптомах и приходят уже при развитии осложнений. Кроме того, не всегда своевременно проводится дифференциальная диагностика между гриппом и другими ОРВИ, что затрудняет оценку реальной картины заболеваемости.

Таким образом, новый стандарт следует рассматривать как инструмент повышения качества и безопасности медицинской помощи. Он помогает врачу более внимательно относиться к состоянию пациента и при необходимости вовремя расширять объем диагностики, чтобы предупредить развитие тяжелых последствий гриппа».