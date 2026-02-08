Аэропорты Краснодара и Геленджика работают в штатном режиме

Аэропорты Краснодара и Геленджика возобновили работу в штатном режиме после снятия временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

«Аэропорты Геленджика, Краснодара (Пашковский): сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в сообщении ведомства.

В Росавиации пояснили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ночью 8 февраля в Краснодарском крае действовал режим беспилотной опасности. В Новороссийске включали сирену. Утром Минобороны РФ сообщило, что дежурными средствами ПВО над регионами России перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотника, в том числе шесть дронов было сбито над акваторией Черного моря.

Наталья Решетняк