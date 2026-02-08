Аэропорты Краснодара и Геленджика работают в штатном режиме
Аэропорты Краснодара и Геленджика возобновили работу в штатном режиме после снятия временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.
Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»
«Аэропорты Геленджика, Краснодара (Пашковский): сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в сообщении ведомства.
В Росавиации пояснили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Ночью 8 февраля в Краснодарском крае действовал режим беспилотной опасности. В Новороссийске включали сирену. Утром Минобороны РФ сообщило, что дежурными средствами ПВО над регионами России перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотника, в том числе шесть дронов было сбито над акваторией Черного моря.