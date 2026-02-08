Глава Института арабского мира в Париже подал в отставку из-за дела Эпштейна

Бывший министр культуры Франции Жак Ланг подал в отставку с поста президента Института арабского мира (IMA). Об этом сообщил телеканал franceinfo со ссылкой на письмо Жака Ланга французскому министру иностранных дел Жан-Ноэлю Барро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: U.S. Department of Justice / AP Фото: U.S. Department of Justice / AP

Накануне Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении Жака Ланга и его дочери Кэролайн Ланг. Их подозревают в отмывании денег, мошенничестве с налогами и финансовых связях с осужденным за сексуализированные преступления финансистом Джеффри Эпштейном.

«Нынешняя обстановка, изобилующая личными нападками, подозрениями и необоснованными смешениями мнений, токсична. Она вызывает у меня отвращение. Она может только навредить этому великолепному учреждению»,— заявил Жак Ланг в письме к главе МИД Франции. Он указал, что подает в отставку, чтобы «сохранить Институт арабского мира и его образцовую работу» и «иметь возможность спокойно опровергнуть все обвинения, которые его преследуют».

Жак Ланг 8 февраля должен был явиться к министру иностранных дел для дачи показаний, однако в ведомстве сообщили, что «этот вызов больше не нужен». Жан-Ноэль Барро заявил, что начинает процедуру назначения преемника Жака Ланга на пост главы IMA. Временного главу назначат на заседании совета директоров, которое состоится в течение семи дней.

Национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении Жака Ланга и его дочери из-за публикации издания Mediapart о том, что их имена фигурируют в файлах по делу Джеффри Эпштейна более 673 раз. Согласно сообщению издания, финансист завещал Кэролайн Ланг $5 млн. В документах также указано, что в 2016 году она вместе с Джеффри Эпштейном основала офшорную компанию на Виргинских островах и владела ею вместе со своим отцом. Госпожа Ланг уже подала в отставку с поста главы профсоюза кинопродюсеров.

Жак Ланг 7 февраля заявил AFP, что обвинения против него безосновательны, и он приветствует расследование. Он сообщил, что был «шокирован» появлением своего имени в уставе офшорной компании. Экс-министр заверил, что обращался к Джеффри Эпштейну только как филантроп.