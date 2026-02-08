Ставропольские озимые пережили холода практически без потерь

Аграрии Ставропольского края подвели итоги зимнего мониторинга озимых культур на первую декаду февраля. Морозы и снег не навредили посевам: температура узла кущения держится от +1 до –3°C, а снежный покров надежно укрывает растения. Из 2 млн га посеянных озимых (без рапса) взошло 1,9 млн га — 98,8% площади, и 98% этих всходов эксперты оценивают как хорошие или удовлетворительные. Озимый рапс взошел на всех 94 тыс. га, причем 97% посевов выглядят благополучно, рассказала первый замминистра сельского хозяйства края Елена Тамбовцева.

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края

Специалисты краевого минсельхоза и Россельхозцентра регулярно обследуют поля, чтобы оперативно корректировать агротехнику и точнее прогнозировать урожай 2026 года. Теплая осень с обильными дождями создала идеальные условия для дружных всходов: почва насытилась влагой, а растения вошли в зиму в фазах кущения и 1–3 листьев.

Ранее, в ноябре 2025 года, озимые под урожай 2026-го заняли 2,017 млн га, где озимая пшеница лидирует с 1,815 млн га, за ней следуют ячмень (200 тыс. га) и рапс (82,7 тыс. га), сосредоточенные в Ипатовском, Арзгирском, Апанасенковском и Буденновском округах. К февралю 2026 года всходы достигли 99% в нормальном состоянии по оперативным данным, подтвержденным губернатором Владимиром Владимировым.

Параллельно фермеры готовятся к весеннему севу на 1 млн га. Они уже проверили 41,3 тыс. т семян, обеспечив 59,9% кондиционных запасов, преимущественно отечественной селекции. Хозяйства ремонтируют технику: 4900 тракторов, 100 кормоуборочных и 2200 зерноуборочных комбайнов, 1900 грузовиков ждут весны. Аграрии запасаются минеральными удобрениями и топливом, чтобы минимизировать риски и сохранить задел под рекордный урожай. Минсельхоз подчеркивает: равномерные климатические условия в четырех зонах края обеспечили стабильное развитие культур без всплесков болезней или роста количества грызунов.

Станислав Маслаков